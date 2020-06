Kleinere Zeugnisübergabe ohne Feier

Die 10a wird um 15 Uhr verabschiedet, die 10b um 17 Uhr. „Zwischen den beiden Veranstaltungen wird die Aula noch einmal gereinigt und desinfiziert“, berichtet Schulleiter Thomas Wischnewski. Mitbringen dürfen die Schüler jeweils zwei Erziehungsberechtigte. Bis jeder seinen festen Platz eingenommen hat, herrscht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Es gibt feste Plätze für Schüler und Eltern. Quasi Familientische. Anwesend werden auch nicht alle Lehrer sein, sondern ausschließlich die Klassenlehrer. „Die Schüler haben sonst das Programm selbst gestaltet und haben dies im Rahmen einer Projektwoche vorbereitet. Das ist dieses Jahr alles ausgefallen“, so Wischnewski. Auch die große Feier nach der Zeugnisübergabe, die üblicherweise in der Coesfelder Fabrik stattgefunden hat, fällt aus. „Für die Schüler ist das sehr schade, aus gesundheitlichen Gründen aber verständlich“, sagt der Schulleiter. Nur den traditionellen Gottesdienst feiern die beiden Klassen gemeinsam – aber ohne Eltern, nur mit den Klassenlehrern und der Schulleitung. Seit Anfang Mai findet der Unterricht im Rahmen eines rollierenden Systems statt. Das heißt: Die verschiedenen Jahrgänge kommen rollierend tageweise zur Schule. Bislang habe es gut funktioniert, wie Wischnewski auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet. Auch, wenn es eine riesige organisatorische Herausforderung sei. „Die Schüler halten sich an die Regeln“, sagt er. Die Klassen sind geteilt. Unterricht findet somit in kleineren Lerngruppen statt. Der Abstand zwischen den Schülerarbeitsplätzen beträgt mindestens 1,60 Meter. Jeder Schüler hat einen festen Arbeitsplatz. Unterschiedliche Zeiten für Unterrichtsbeginn, Pausen und Unterrichtsschluss gibt es für die Lerngruppen. Tägliche Desinfektionen und Reinigungen erfolgen. Sechs Stunden Unterricht stehen täglich auf dem Lehrplan. Dadurch könnten nicht alle Fächer abgedeckt werden, so Wischnewski. Unterricht gebe es vornehmlich in den Hauptfächern. Wie der Unterricht nach den Sommerferien gestaltet werden soll und ob ein regulärer Betrieb mit allen Schülern erfolge, sei derzeit noch unklar.