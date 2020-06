„Picknick mit Jesus“ im Propstei-Garten

Billerbeck. Zu einem besonderen „Open-Air-Familiengottesdienst“ lädt die katholische Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludger am Sonntag (14. 6.) in den Garten der Propstei ein. Beginn ist um 11.30 Uhr. Nachdem während der vergangenen Wochen die Familienmessen coronabedingt ausfallen mussten, hofft das Vorbereitungsteam auf das Wiedersehen mit vielen bekannten und auch neuen Gesichtern – diesmal eben an der frischen Luft. Jede Familie wird gebeten, als Sitzgelegenheit eine Picknickdecke und einen Picknickkorb mit Getränken und Speisen für die eigene Familie mitzubringen. Nach dem Gottesdienst steht dann zur Mittagszeit das gemeinsame Picknick an. Nach wie vor gelten die Abstands- und Hygieneregeln und die Daten jeder Familie werden für eine mögliche Rückverfolgen erfasst. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung