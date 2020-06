Eigentlich wollte die CDU mit dem Verwaltungsfachmann und dem Billerbecker Uwe Wißmann am 13. September ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen. Wenige Tage vor der offiziellen Nominierung hatte Wißmann seine Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen (wir berichteten). „Uwe Wißmann war nach einem intensiven und langen Findungsprozess für uns als Kandidat die Nummer eins“, so Fehmer, der zudem betont, dass Wißmanns Entscheidung zutiefst bedauert werde, aber aus den gesundheitlichen Gründen natürlich nachvollziehbar sei. Einen anderen Bürgermeisterkandidaten will die CDU nicht aufstellen. „Wißmann war für uns die Nummer eins. Alles andere wäre inkonsequent und wäre gefühlt nur die zweite Wahl. Das wollen wir keinem zumuten und das wollen wir uns nicht zumuten“, betont der Stadtverbandsvorsitzende. Es ist das erste Mal, dass die Christdemokraten, seitdem in Billerbeck ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt wird, ohne einen eigenen Kandidaten antreten. Erster Bürgermeisterkandidat war 1999 Harald Koch, im Jahr 2004 dann Hubertus Messing. 2009 ging Volker Dieminger ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus und 2015 Stefan Holtkamp. Fehmer: „Nach meiner Ansicht hatten wir super Kandidaten.“ Die zudem eine entsprechende Verwaltungserfahrung vorweisen konnten. Ein wichtiges Kriterium für die CDU.

Die Partei wolle sich nun voll und ganz auf die Ratswahl und damit auf die Ratsmandate konzentrieren. „Wir haben ein tolles, gemischtes Team. Wir haben tolle junge Leute bekommen. Es ist eine super Truppe“, sagt Fehmer. „Wir streben eine Mehrheit an. Das ist unser Ziel.“ Einen der beiden anderen Bürgermeisterkandidaten wolle die CDU nicht unterstützen. Nach 2004, 2009 und 2015 tritt Amtsinhabern Marion Dirks bei der Kommunalwahl am 13. September zum vierten Mal als unabhängige Kandidatin an. Für die SPD stellt sich Carsten Rampe zur Wahl.