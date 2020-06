Wasser aus Gebäude pumpen

Billerbeck (sdi). Zu zwei Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck vorhin aufgrund von Starkregen ausgerückt. Wasser wurde in zwei Gebäuden gemeldet – im Bereich Johannis-Kirchplatz und Molkereiweg, wie die Wehr auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Im Gebäude am Johannis-Kirchplatz habe es glücklicherweise so wenig Wasser gegeben, dass es von selbst wieder abgeflossen sei und die Freiwillige Feuerwehr nicht tätig werden musste. Am Molkeiweg setzen die Kameraden eine Tauchpumpe ein, mit der das Wasser aus dem Gebäude gepumpt wird. 17 Kameraden und drei Fahrzeuge sind insgesamt im Einsatz. Die Einsatzleitung hat Ingo Werner inne.

Von Stephanie Sieme