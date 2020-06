54 Schüler hat die Geschwister-Eichenwald-Schule am Samstag entlassen. In einem kleineren, trotzdem feierlichen Rahmen in der Stadtaula. Für die beiden Abschlussklassen gibt es zwei getrennt voneinander stattfindende Veranstaltungen. Alles steht ganz unter dem Motto „Aufbruch zu neuen Ufern“. Eine Party im Anschluss gibt es nicht. „Ihr habt es euch anders gewünscht. Wir uns auch. Aber auch was anders ist, kann wunderschön sein. Noch mehr hätte ich euch von Herzen gewünscht“, so Bürgermeisterin Marion Dirks in ihrer Rede. „Ihr habt bewiesen, dass ihr durchhaltet, auch wenn in unserem Land, in der ganzen Welt nicht alles geradeaus geht.“ Coronabedingte Schulschließung und Büffeln von Zuhause. Marion Dirks dankt der gesamten Schulgemeinschaft für die Bewältigung dieser noch nie dagewesenen Krise. Sie wünscht den Schülern, dass sie ihren weiteren Weg so gehen, wie sie sich ihn vorstellen, dabei Menschen finden, die sie vertrauensvoll begleiten und sich weiterhin für Werte einsetzen. „Leinen los und volle Kraft voraus.“

Zwei Schüler haben den Förderschulabschluss Lernen erreicht, zwölf Schüler bekommen den Hauptschulabschluss. 16 Jugendliche haben die Fachoberschulreife erreicht – den sogenannten Realschulabschluss. Über 46 Prozent der Jugendlichen, dies entspricht in absoluten Zahlen 25 Schüler, haben die Fachoberschulreife mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erhalten. „Auf diese Schulabschlüsse dürft ihr, dürfen wir als Schule, sehr stolz sein. Sie zeigen wiederum, wie hervorragend an unserer Schule gearbeitet und gelernt wird“, betont Wischnewski. Klassenbeste sind Sarah Vinkelau und Niko Daldrup (beide 10a) sowie Nora Sprawel und Luca Werner (beide 10b). 42 Schüler werden eine weiterführende Schule besuchen und in die Oberstufe eintreten und zwölf beginnen eine Ausbildung.

„Im letzten Schuljahr hatten wir uns überlegt, in Zukunft aus jeder Klasse zwei Jugendliche zu würdigen, die sich in den letzten Jahren besonders sozial engagiert haben – sei es für die Klassen- oder Schulgemeinde“, sagte der Schulleiter. Und diese besondere Ehrung gibt es nun zum zweiten Mal. Ausgezeichnet werden fünf Schüler. Aus der 10a sind das Sarah Vinkelau und Linus Tobi, aus der 10b Lukas Leufke, Luca Werner und Rene Schürjahn.

Überreicht bekamen alle Entlassschüler das Buch „Zersplitterte Sterne“, Rosen, ein gefaltetes Papierschiff sowie eine Ausgabe des Grundgesetzes. Wischnewski: „Diese Grundsätze sind undiskutable Grundlagen unseres Zusammenlebens. Sie gelten im Großen und im Kleinen, auch hier in der Schule.“ Es sei wichtig, dass das Grundgesetz gegen Angriffe verteidigt werde. „Denkt nach, bevor ihr handelt und bildet euch eure eigene Meinung. Macht demnächst von eurem Recht Gebrauch und geht wählen und überlasst das Feld nicht den Populisten und Gegnern der Demokratie und des Grundgesetzes. Meldet euch zu Wort, wenn Mitmenschen benachteiligt oder verbal angegriffen oder beleidigt werden und zeigt Zivilcourage, so wie es auch im Leitgedanken unserer Schule ‘Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’ verankert ist“, betont der Schulleiter.