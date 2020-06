Billerbeck. Auch Bullen haben offenbar Spaß an einem Sonntagsausflug: Dieses Tier ist aus seiner Weide im Wildgarten ausgebüxt. Bürger, die das Tier gesehen hatten, haben die Stadtverwaltung am Sonntag verständigt. Der Eigentümer wurde ausfindig gemacht und das Tier wieder in diese Wiese gebracht, wie seitens der Stadtverwaltung mitgeteilt wurde. Foto: Stadt Billerbeck

Von Allgemeine Zeitung