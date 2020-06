Dom erhält Turmglockenspiel

„Ihren Ursprung und größte Verbreitung haben Carillons in den Niederlanden, wo auch der heilige Ludgerus geboren wurde. So wird das neue Carillon als Zeichen der Verbundenheit über Grenzen und Sprachen hinweg im Südturm des Domes installiert werden, also unmittelbar über dem Ort, an dem Ludgerus in Billerbeck verstarb“, so Maschke. „Fertigung und Intonation des neuen Carillons liegen dabei in den Händen der renommierten ‘Königlichen Glockengießerei Eijsbouts’, seit 1872 beheimatet im niederländischen Asten, die zuletzt auch Glocken für bedeutende Kirchen wie die Kathedrale Notre-Dame in Paris (2012) oder für den Paderborner Dom (2017/18) gegossen hat.“

Ein Gerüst, das am Südturm des Doms errichtet wurde, kündet bereits von den anstehenden Arbeiten. Denn von außen finden die Glocken mithilfe eines Krans ihren Weg in den Turm. Zudem finden gleichzeitig auch Arbeiten im Zuge des Brandschutzes statt. Damit Rettungskräfte schneller und besser den Turm im Fall der Fälle erklimmen können, wird dort eine neue Treppenanlage gebaut, wie Architekt Gereon Rasche berichtet. „Seit dem Brand in Notre-Dame ist man sensibilisiert.“ Bislang erfolgte der Weg in den Turm ab der großen Ludgerus-Glocke über eine schmale, steile Leiter. Es ist nicht die erste Maßnahme im Zuge des Brandschutzes. In den Türmen sind unter anderem Brandschutztüren eingebaut worden. Beratungen über weitere Maßnahmen, die folgen sollen, gebe es, so Rasche. Und auch für diese Maßnahmen wird das Material über den Kran von außen in den Turm gebracht. Ende Juli soll alles komplett fertig sein.

Für das Carillon wird ein extra neuer Glockenstuhl angefertigt, der die Glocken trägt. Wenn die Glocken eingebaut sind, werden sie intoniert und gestimmt. „Dann wird man sie schon hören können“, so der Kantor. „Im Unterschied zu den großen Glocken, die zu den Gottesdiensten geläutet werden, haben die wesentlich kleineren Glocken des Carillons allerdings einen verhaltenen, silbrigen und feinen Klang.“ Die Glocken werden dabei nicht ausgeläutet, sondern mit kleinen Hämmerchen angeschlagen. Auch Melodien für bestimmte Zeiten lassen sich programmieren, was auch noch im Pfarreirat besprochen werden soll. Maschke: „Es kann zum Beispiel ‘Der Mond ist aufgegangen, das Ludgerus-Lied, an Weihnachten „Süßer die Glocken nie klingen“, oder beim Nikolaus-Umzug ‘Nikolaus komm in unser Haus’ erklingen.“ Wann und wie das Carillon eingesetzt wird, stehe derzeit noch nicht fest.

Das Turmglockenspiel ist ein Geschenk des Fördervereins DomMusik an die Pfarrgemeinde. Vor diesem Hintergrund hätten Kirchenvorstand und Pfarreirat in ihren Sitzungen über das Angebot beraten und es dankbar angenommen, da die Finanzierung vollumfänglich durch den Förderverein DomMusik gesichert sei und es auch eine willkommene Bereicherung für eine lebendige Innenstadt sein werde, heißt es.