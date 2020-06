Billerbeck. Durch das Aufhebeln einer Tür sind Unbekannte in einen Schuppen in der Bauerschaft Dörholt gelangt. Nach Angaben der Polizei haben sie ein Schweißgerät, eine Tischkreissäge und ein 20 Meter langes Verlängerungskabel gestohlen. Die Tat hat sich am vergangenen Montag zwischen 0.00 und 14.30 Uhr ereignet. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 02541/140 zu melden. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung