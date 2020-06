Nächste Woche geht das Format „Sport im Park“ nach seiner Premiere in Billerbeck im vergangenen Jahr in die zweite Runde. Über fünf Wochen lang bieten die beiden Sportvereine DJK-VfL Billerbeck und Schwarz-Weiß Beerlage in den Sommerferien kostenlose Sportangebote an – für Untrainierte und Sportliche aller Altersgruppen. Gestartet wird bereits am 29. Juni (Montag). Veranstaltungsort ist die Wiese am Jugendzentrum (An der Kolvenburg 12). Getroffen wird sich immer um 18.30 Uhr. Das Training dauert jeweils rund eine Stunde.

Vier sportliche Angebote gibt es: Zumba, Tabata, Training für eine Langstreckenwanderung und Rücken fit. Weil der „Baumberger Marsch“, eine Langstreckenwanderung über 41,27 Kilometer coronabedingt ausgefallen ist und von den Organisatoren auf den 29. Mai im kommenden Jahr verschoben wurde, wird nun ein Training dafür angeboten. Für schnelles Wandern. „Jeder kann das schaffen. Wir lassen keinen auf der Strecke“, betont Bernd Kösters (SW Beerlage). Fünf bis sechs Kilometer sollen in einer Stunde zurückgelegt werden. Auf verschiedenen Strecken in der Domstadt. „Die Leute sollen Billerbeck von einer anderen Seite erkunden“, so Marco Lennertz (SW Beerlage). Wichtig sei leichtes Schuhwerk.

Beim Zumba wird zu peppiger Musik getanzt. „Die Leute sollen zum Tanzen gebracht werden, sich auspowern und glücklich nach Hause gehen“, so Katharina Ahlers (DJK-VfL), die die Übungsleiterin Christa Lechler beim Pressetermin vertritt.

Beim Kurs „Rücken fit“ mit gezielten Übungen werden geschwächte Muskelpartien gekräftigt, Verspannungen gelöst und die Beweglichkeit verbessert. „Es ist für Menschen mit leichten Rückenbeschwerden und diejenigen, die vorbeugen wollen“, so Carolin Assheuer (DJK-VfL).

Hinter Tabata verbirgt sich ein intensives Intervalltraining. Es ist ein Ganzkörper-Workout, durch das Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit verbessert werden. „Das ist auch für Männer geeignet“, betont Simone Kratz (DJK-VfL).

Das Format „Sport im Park“ hat coronabedingt „einen leicht anderen Charakter“, wie Bergenthal erklärt. Nicht wie üblich können die Leute einfach spontan an den Angeboten teilnehmen, sondern sie müssen sich im Vorfeld online (events.guestoo.de/sportimpark) anmelden. Die Anmeldungen sind zwischen 25 Stunden und einer Stunde vor dem jeweiligen Sportangebot freigeschaltet. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 40 begrenzt.

Finanziell unterstützt wird „Sport im Park“ in der „Perle der Baumberge“ von der Sparkasse Westmünsterland. „Weil viele jetzt nicht in Urlaub fahren, sondern hierbleiben, ist das ein super Angebot“, sagt Christian Wolfgarten von der Sparkasse und sichert zugleich eine finanzielle Förderung auch im kommenden Jahr zu. | Anmeldungen: events.guestoo.de/sportimpark