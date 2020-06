Mit Abstand Seele baumeln lassen

Billerbeck. In den Sommerferien bleibt der Dom jeweils am Freitagabend nach der Abendmesse, die um 18 Uhr beginnt, und der anschließenden Anbetung von 19.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Besuchern soll die Möglichkeit gegeben werden, bei besinnlicher Musik und Kerzenschein – und mit viel Raum für den coronbedingten Abstand – im Kirchenraum einfach die „Seele baumeln lassen“ zu können, wie die katholische Kirchengemeinde St.Johann/St.Ludger in einer Mitteilung schreibt. Frauen und Männer aus der Kirchengemeinde werden an den Abenden zum Empfang im Dom sein und werden auch für Erklärungen und Informationen zur Verfügung stehen. Als äußeres Zeichen, dass der Dom allen offensteht, wird das große Hauptportal geöffnet sein, um alle zu empfangen, die kommen möchten. Am morgigen Freitag beginnt die Aktion, das letzte Mal wird der Dom am 7. August abends geöffnet sein.

Von Allgemeine Zeitung