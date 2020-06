Auto stößt mit Wender zusammen

Billerbeck. Auf der Kreisstraße 38 in der Bauerschaft Temming sind nach Angaben einer 33-jährigen Autofahrerin am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr ein Auto und der Wender (Erntegerät) eines Treckers zusammengestoßen. Das teilte die Polizei gestern mit. Danach habe der unbekannte Treckerfahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Anschlussplfichten nachzukommen. Der Treckerfahrer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und mit einem rotbraunen, älteren lackausgeblichenem Trecker unterwegs gewesen sein, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung