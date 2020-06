Beim Heupressen schwer verletzt

Billerbeck. Zwischen einem Trecker und einer Heupresse ist eine Person am frühen Freitagabend bei Arbeiten auf einem Feld in der Bauerschaft Osthellermark geraten. Schwer verletzt wurde die Person mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Freiwillige Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 13 Kameraden zum Einsatzort ausrückte, mitteilte. Die Wehr unterstützte die Rettungskräfte vor Ort. Neben dem Rettungswagen und Notärzten war auch die Polizei vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, so die Freiwillige Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Einsatzleiter war David Meinert.

Von Allgemeine Zeitung