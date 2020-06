Vom Tennis-Camp bis zum Wandertag

Billerbeck. In dieser Woche startet das städtische Familienferienprogramm und es geht direkt am heutigen Montag los. Wer am Tennis-Jugendcamp des TC Blau Weiß Billerbeck teilnehmen möchte, kann sich noch anmelden. Das Camp findet ab heute bis kommenden Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr auf der Anlage in Hamern statt. Es ist für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahre. Die Teilnahme kostet 100 Euro. Anmeldungen nimmt Trainer Rainer Lücke entgegen (Infos unter www.billerbeck.de).

Von Allgemeine Zeitung