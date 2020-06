Politik begrüßt Anlieger-Wunsch

Billerbeck. Aller guten Dinge sind drei. So lautet jedenfalls ein bekanntes Sprichwort. Und es ist nicht das erste Mal, dass Anlieger in Lutum und Osthellen einen Radweg an der Landesstraße 581 (Billerbeck – Coesfeld) fordern. Vor 25 Jahren waren sie das erste Mal aktiv, vor zehn Jahren wieder – alles bislang erfolglos. „Beim dritten Mal versuchen wir es jetzt als Bürgerradweg. Wir versuchen, aus eigener Kraft was zu tun“, sagte Christoph Ueding, einer der Anlieger, die sich für mehr Sicherheit entlang der Landesstraße stark machen und eine entsprechende Bürgeranregung an den Rat der Stadt Billerbeck gestellt hat. Seitens der Politik gibt es mehr als positive Signale. Der Rat, dem die Bürgeranregung in der jüngsten Sitzung präsentiert wurde, verwies die Anregung einstimmig zur Beratung in die zuständigen Fachausschüsse.

Von Stephanie Sieme