Von Corona-Pause keine Spur

Coesfeld. Die Corona-Pause haben sie sich gar nicht anmerken lassen. Gleich am ersten Tag der Coesfelder Pferdeleistungsschau im Pferdesportszentrum Flamschen haben sich Kira Laura Soddemann vom ZRFV Coesfeld-Lette und Stephanie Leuenberger vom Gestüt Letter Berg von ihrer besten Seite gezeigt. In einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L qualifizierten sich die beiden Dressur-Spezialistinnen für das Bundeschampionat in Warendorf – eine Schaubühne für die besten Nachwuchspferde Deutschlands.

Von Leon Eggemann