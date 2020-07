Billerbeck. Zum ersten Mal kandidiert Dr. Anne-Monika Spallek für den Stadtrat und ist zugleich Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist an erster Stelle der Reserveliste gewählt worden. „Man kann hier richtig viel bewegen und wir haben viel vor“, so Spallek, die ihren Fokus auf Klimaschutz und die Nachhaltigkeit richtet. „Wir haben nur eine Erde und müssen jetzt handeln“, betont die Frau, die schon als sachkundige Bürgerin politische Erfahrung in Billerbeck gesammelt hat, zudem Sprecherin der Kreis-Grünen ist und erneut für den Kreistag kandidiert. Ihr zur Seite und damit auf Platz zwei der Reserveliste steht ein „alter Hase“ der Kommunalpolitik: Ulrich Schlieker. Zieht er in den Rat ein, wäre das seine fünfte Legislaturperiode. „Wie sagt man so schön: Ich habe noch nicht fertig. Es gibt noch eine Menge zu tun“, so Schlieker, für den die Mobilität ein besonderes Thema ist und sich wünscht, eine Mehrheit jenseits des konservativen Blocks zu erhalten, um Themen durchzusetzen. „Dafür brauchen wir starke Grüne.“

Von Stephanie Sieme