Corona-konformes Stadtfest in Planung

In gewohnter Weise kann das Stadtfest allerdings nach jetzigem Stand auch nicht stattfinden, da Großveranstaltungen bis Ende Oktober laut der Corona-Schutzverordnung, die die Landesregierung NRW erlassen hat, nicht stattfinden dürfen. „Billerbeckerleben“ will Planung von „coronaregelkonformen Aktivitäten“, inklusive einer Verkaufsöffnung am 20. September, aufnehmen. Für den Weihnachtsmarkt, der traditionelle am ersten Adventswochenende in der Domstadt stattfindet, gebe es derzeit keine Planungssicherheit. Anfragen von Standbetreibern gebe es schon. „Aber wir wissen derzeit nicht, wie die Spielregeln aussehen“, so Kuhlmann.