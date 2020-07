Billerbeck (ds). Ein 75-jähriger Mann aus Neuenkirchen ist am Montag gegen 16.40 Uhr bei einem Unfall auf der L 580 schwer verletzt worden. In Höhe der Zufahrt Gantweg 19 wollte er mit seinem Pedelec aus einem Wirtschaftsweg kommend die L 580 überqueren. Dabei erfasste ihn der Pkw einer 27-jährigen Darfelderin, die auf der Landstraße in Richtung Darfeld unterwegs war. Nach Angaben der Polizei durchschlug er die Windschutzscheibe des Wagens und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uni-Klinik nach Münster. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.