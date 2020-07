Baustelle sorgt zehn Monate für Behinderungen

Im Zuge dieser Maßnahme soll auch auf der nordwestlichen Seite der Roruper Straße ein circa 140 Meter langer und 2,50 Meter breiter kombinierter Rad- und Gehweg von der Ortsgrenze bis zur Einmündung Gartenstraße gebaut werden; er ergänzt den bestehenden Rad- und Gehweg, der von der B 525 bis zur Ortsgrenze führt.

Da die Fahrbahnbreiten der Roruper Straße, Coesfelder Straße und Billerbecker Straße nicht ausreichen, um den Verkehr an den Baugeräten sicher vorbeizuführen, muss die Fahrbahn in den Bauabschnitten für die Bauarbeiten voll gesperrt werden. Um den Anliegerverkehr aufrecht zu erhalten, wird die Vollsperrung der Arbeitsbereiche auf kurze Bauabschnitte beschränkt, da viele Sackgassen von der K 13 in die angrenzenden Wohngebiete führen.

Die Baufirma beginnt Freitag (10. 7.) mit Fräsarbeiten auf der Billerbecker Straße zwischen Wullaweg und Neuer Weg. Nächste Woche wird die Vollsperrung des Bereiches zwischen Wullaweg und Nieresch eingerichtet.

Für die Dauer einiger Bauabschnitte wird es erforderlich, auf der Straße Neuer Weg ein uneingeschränktes Halteverbot für beide Fahrtrichtungen einzurichten. Die Durchfahrtssperre zwischen Nieresch und Sonnenstiege soll für kurze Zeit aufgehoben werden, damit Anlieger dort passieren können.

Der überörtliche Durchgangsverkehr, insbesondere in Richtung Billerbeck, wird für die Dauer der Baumaßnahme gegenläufig über die B 525, L 580 und K 13 umgeleitet. Dazu werden Hinweistafeln am Beginn und Ende der Baustelle sowie an wichtigen Kreuzungen aufgestellt. Der Anliegerverkehr wird im Baustellenbereich aufrechterhalten: Alle Anlieger, insbesondere auch, was die Gaststätten und die angrenzenden Straßen betrifft, erreichen während der Bauzeit ihre Grundstücke.

Der Parkplatz an Roruper und Coesfelder Straße ist während der Baumaßnahme ständig erreichbar. Hierzu wird zeitweise eine provisorische Zufahrt von der Coesfelder Straße aus eingerichtet. Für die Arbeiten an den Gehwegen müssen diese gesperrt werden. Es ist vorgesehen, immer je eine Gehwegseite nutzbar zu lassen.

Ziel der Umgestaltung ist neben der Wiederherstellung einer ordnungsgemäßen Fahrbahn auch die Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer sowie mobilitätseingeschränkte Menschen. Die Bauarbeiten werden abschnittsweise erfolgen und dauern voraussichtlich insgesamt circa zehn Monate.