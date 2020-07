Die beiden Autorinnen sind auch während der Corona-Pandemie fleißig kreativ. Nachdem Christa Gundt in 2016 Erdbeergeschichten, geschrieben für die Billerbeck Hospizgruppe, veröffentlicht hat, folgen nun Apfelgeschichten. „Ein Apfel-Krimi. Apfel-Märchen. Kindheitsgeschichten und eine Auswanderergeschichte“, erzählt sie. Und alles dreht sich eben um das saftige Kernobst. 20 Geschichten sind es insgesamt – passend zum 20-jährigen Bestehen der Hospizgruppe, die ihre Jubiläumsfeierlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschieben musste. „Die Geschichten sind fast fertig“, berichtet die Billerbeckerin, die sich ehrenamtlich in der Hospizgruppe engagiert. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahren sollen die Apfelgeschichten voraussichtlich veröffentlicht werden.

Kennengelernt haben sich Christa Gundt und Birgit Hedemann über den Billerbecker Schreibwettbewerb „Fenster-Worte“. Zudem ist auch Birgit Hedemann in der Hospizgruppen aktiv. Sie versucht, über öffentliche Schreibwettbewerbe als Autorin bekannter zu werden und hat an mehreren bereits erfolgreich teilgenommen. Mehrere ihrer Kurgeschichten sind veröffentlicht worden, aber auch ein Roman. Gerade erst ist eine weitere Kurzgeschichte der Billerbeckerin im Rahmen eines Wettbewerbs in einem Sammelband erschienen. Eine Heldengeschichte. „Glühende Herzen, Schockstarre und verlassene Limousinen“ lautet der Titel des Sammelbandes. Eingereicht hat die Schriftstellerin auch einen Krimi mit dem Titel „Leichenfund in der Berkelaue“. Eine Art Kurzgeschichte zu ihrem geplanten Thriller. „Ich wollte schauen, ob die Geschichte funktioniert, habe sie eingereicht und sie wird gedruckt“, freut sie Birgit Hedemann.

Das Schreiben lässt die beiden nicht los. Es hat sie gepackt. Es ist etwas ganz Persönliches. Ob man wolle oder nicht, „man offenbart sich. Schreiben heißt, sich selber lesen“, erzählt Christa Gundt. Und das kennt auch Birgit Hedemann nur allzu gut. „Ich finde mich in meinen Romanen wieder“, sagt die Billerbeckerin.