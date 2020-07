Frühstückstour per Drahtesel

Billerbeck. Raus aus den Federn und rauf aufs Rad: Die ADFC-Ortsgruppe lädt zu ihrer Frühstückstour ein. Und die findet am Sonntag (19. 7.) ab 6 Uhr statt. Die Teilnehmer treffen sich mit ihren Drahteseln am Bahnhof. Über Pättkes geht es durch die erwachende Natur zum Frühstücksort. Coronabeding werden sich die Teilnehmer aber nicht an einen Tisch setzen, sondern jeder Radler bringt sich sein eigenes Frühstück mit, das in gemütlicher Runde mitten in der Natur verspeist wird. Anschließend geht es weiter durch die münsterländische Parklandschaft. Die Rückkehr in Billerbeck ist gegen 10.30 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis zum 18. Juli (Samstag) bei der Tourenleiterin Rita Robert Tel 02543/8331 oder per Mail an adfcbillerbeck@web.de erforderlich. Die Unkostenbeitrag beläuft sich auf 1,50 Euro pro Person. Die Strecke ist rund 40 Kilometer lang.

Von Allgemeine Zeitung