„Christstern“ strahlt am Himmel

Es brauche keine besondere Ausrüstung, um „Neowise“ zu sehen. Noch nicht einmal ein Teleskop. Er sei schon mit dem bloßen Auge zu erkennen – am besten von einem Hügel aus. „Man muss nach Norden schauen“, erklärt der Münsteraner. Es gibt einen sehr hellen Stern am Himmel. Capella heißt er. „Links daneben ist der Komet deutlich zu sehen, wenn es dunkel genug ist“, so Breitenstein. Das könne ab halb elf abends schon möglich sein. Die beste Zeit sei gegen 1 Uhr. „Dann ist die Nacht am dunkelsten. Astronomische Mitternacht“, sagt er. Zu finden ist der Komet aber auch über das bekannte Sternbild Großer Wagen: Einfach die unteren beiden Sterne nach Norden verlängern. Dann stößt man auf „Neowise“. Der Komet ist zirkumpolar. Das heißt: Er verschwindet die ganze Nacht über nicht mehr unter dem Horizont. Zuletzt habe es so ein Schauspiel mit einem solchen lichtstarken Kometen 1986 gegeben. „Das war der Komet Halley“, so Breitenstein.

Entdeckt wurde „Neowise“ am 27. März durch das Weltraumteleskop „Neowise“. „Es wurde ein Objekt gefunden, das deutliche Anzeichen von Kometenaktivität aufwies. Einige Stunden später gelangen uns weltweit die ersten, erdgestützten Aufnahmen dieses Objekts mit dem Faulkes-Teleskop Süd in Siding Spring/Australien. Wir steuern dieses Forschungsteleskop von Münster aus über das Internet. Weitere Bestätigungen von anderen internationalen Teams folgten. Die Entdeckung und die Bestätigungen wurden mit dem elektronischen Rundschreiben MPEC 2020-G05 von Minor Planet anerkannt“, erklärt der Pensionär, der am Pascal-Gymnasium Münster unterrichtet und dort Arbeitsgemeinschaften rund um die Astronomie durchgeführt hat. Auszeichnungen gab es beim Wettbewerb „Jugend forscht“ – unter anderem für die Entdeckung eines Astroiden. Breitenstein ist Leiter der AiM-Project-Group. AiM steht dabei für „Astronomy and internet in Münster“. Ziel sei es, Schülern und Lehrern im Münsterland moderne, computergestützte Astronomie nahe zu bringen. Fortbildungen und Workshops, auch in Kooperation mit dem Planetarium Münster, werden durchgeführt. Auf das Weitblickgelände ist der Münsteraner aufmerksam geworden, weil es bekanntlich Planungen für die Errichtungen einer Sternwarte gibt.

Bis Ende des Monats soll der Komet voraussichtlich noch am Nachthimmel zu sehen sein. „Am 23. Juli ist er der Erde am nächsten“, so Breitenstein. Dann wird sich der Komet in die Weiten des Universums verabschieden und vermutlich erst in knapp 7000 Jahren zurückkehren.