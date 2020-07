WLAN über Straßenlaternen empfangen

Finanziert wird das Projekt durch „WiFi4EU“, ein Förderprogramm der Europäischen Union. Kommunen hatten dabei die Möglichkeit, Gutscheine im Wert von 15 000 Euro für die Installation von WLAN-Netzen zu beantragen. Die Stadt Billerbeck hatte sich darum beworben und 2019 den Zuschlag von 15 000 Euro bekommen.

„Wir haben lange überlegt und an einer Lösung getüftelt, bei der so wenig Tiefbauarbeiten wie möglich nötig sein werden“, berichtet Axel Kuhlmann vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen. Eine Richtfunkstrecke wird errichtet. Und das sieht folgendermaßen aus: Das Signal wird vom Dach des Rathauses zu einem Empfänger am Markt und zu einem Empfänger an einem Gebäude an der Lange Straße geschickt und von dort jeweils über die kleinen Antennen in den Straßenlaternen weiter verteilt. Aber ganz ohne Tiefbauarbeiten funktioniert die Umsetzung nicht. Vom Gebäude der Lange Straße aus, auf dem eine Richtfunkantenne installiert wird, muss ein Kabel zum nahestehenden Stromkasten und von dort einmal quer über die Lange Straße bis zur nächsten Laterne verlegt werden. „Das ist aber eine ganz überschaubare Strecke“, betont Kuhlmann. Das sei in weniger als einem Tag erledigt. Schließlich gehe es nur um wenige Meter. Eine Umsetzung ist laut Kuhlmann nach den Sommerferien geplant. Das WLAN steht dann an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden lang kostenfrei zur Verfügung. Förderbedingung ist, dass es eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s gibt. Zudem muss die Stadt Billerbeck den Betrieb des Netzes für drei Jahre garantieren.

Wie es mit der Ausstattung weiterer Straßen aussieht? „Es ist potenziell erweiterbar“, so Kuhlmann. Auch darüber habe man sich seitens der Stadtverwaltung Gedanken gemacht. Erst einmal müsse geschaut werden, wie der Bedarf aussehe. Das sei Zukunftsmusik, so Kuhlmann.