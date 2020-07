Mit Tempo über Stock und Stein

Da – zwei Fahrräder am Wegesrand. „Die hat doch da jemand für uns hingestellt“, ruft eine Teilnehmerin. Alle müssen lachen. Einige versuchen bei dem Tempo die Natur zu genießen, andere quatschen über Gott und die Welt. Ganz vorne, an der Spitze der Truppe laufen Steffi und Nina. Die beiden Frauen wollen für den „Baumberger Marsch“ trainieren, der coronabedingt ausgefallen ist und im kommenden Jahr am 29. Mai nachgeholt wird. 41,27 Kilometer werden unter die Sohle genommen – fast eine Marathon-Strecke. „Wir waren die ersten, die sich angemeldet haben“, erzählt Nina. Außerdem haben sie im Oktober eine Mädelswanderung geplant. Auch dafür wird fleißig trainiert. Sie haben das Wandern für sich entdeckt. Und beim Trainingslauf bekomme man dafür viele Tipps. sie gehören zu den Schnellsten der Truppe, trainieren ihre Kondition. „Dann ist man nicht mehr so schnell k.o.“, sagt Nina. Und durch die Trainingstouren sehe man wieder viele neue Ecken, so Steffi.

Für die Routen ist Bernd Kösters zuständig. „Unser Strecken-Papst“, sagt Dieter Reers, der ebenfalls zum Orgateam gehört und zusammen mit Matthias Rosenbaum an diesem Abend den Schlusstrupp bildet. Bei jedem Trainingslauf steht eine neue Strecke auf dem Programm. „Selbst Billerbecker kannten die Strecke noch nicht, die wir gegangen sind“, berichtet Kösters am Schluss. Er ist mit der Teilnehmeranzahl mehr als zufrieden. Im Durchschnitt seien es 20 bis 25 Teilnehmer. Die meisten seien Frauen. Viele würden für den „Baumberger Marsch“ trainieren.

Von einer Langstreckenwanderung spricht man ab 40 Kilometer. Um solch eine Tour gut bewältigen zu können, sei passendes Schuhwerk das A und O, so Kösters. Welche Schuhe passen, komme natürlich auf den jeweiligen Typ an. Sein Tipp: Ersatzschuhwerk einpacken. Wer anfangs festere Schuhe trägt, kann zum Schluss auf leichteres umsteigen. Wichtig sei auch die Bekleidung: Am besten nach dem Zwiebelprinzip anziehen. Auch eine Regenjacke sollte immer mit dabei sein. Genauso wie ein angenehm zu tragender Rucksack. „Es sollte auch ausreichend Wasser und genug zu Essen mitgenommen werden“, sagt Kösters. Ebenso ein Erste-Hilfe-Set und für den Notfall ein Handy. Bei nicht geführten Touren sollte sich der Streckenverlauf vorab genau angeschaut werden. Zwischendurch sollten Pausen eingelegt werden, „damit der Körper wieder zu Kräften kommen kann“, so Kösters.

Drei Trainingstermine für Langstreckenwanderungen wird es im Rahmen von „Sport im Park“ noch geben. Danach ist geplant, dass die ausgefallenen Probeläufe für den „Baumberger Marsch“ nachgeholt werden. Drei seien in diesem Jahr noch geplant, so Kösters.

Das Training für Langstreckenwanderungen, das von Schwarz-Weiß Beerlage angeboten wird, findet immer mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Teilnehmer treffen sich an der Wiese beim Jugendzentrum. Bis einschließlich 5. August erfolgt das Training.