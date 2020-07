Radfahrer nach Kollision verletzt

Billerbeck. Zu einem Unfall ist es am Sonntagmorgen in Gerleve gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger Billerbecker mit seinem Auto auf der Bergstiege aus Richtung Kloster Gerleve kommend in Richtung Bergallee (Ludgerusweg) unterwegs. An der Einmündung zur Bergallee beabsichtigte der junge Autofahrer in Richtung Billerbeck abzubiegen und übersah dabei einen 69-jährigen Radfahrer aus Billerbeck, der auf dem Radweg in Richtung Coesfeld unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube und dann zu Boden. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der 69-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Allgemeine Zeitung