„Keine Gravur in Richtung König Corona“

Herr Vier, den Beginn Ihrer Amtszeit als neu gewählter Brudermeister haben Sie sich wahrscheinlich ganz anders vorgestellt, und zwar mit einem rauschenden Schützenfest. Durch die Corona-Pandemie fällt das allerdings momentan flach. Wie geht die Bruderschaft mit dieser Situation um? Ist ein Nachholtermin geplant oder soll es alternative Aktionen geben?

Thomas Vier: Sicherlich habe ich mir den Beginn meiner Amtszeit anders vorgestellt. Ein geselliges Schützenfest 2020 mit Treffen und persönlichem Austausch von Jung und Alt hätte mir gut gefallen. Aber die Schützenfestabsage ist alternativlos und so gehen wir als Bruderschaft auch damit um: Es ist einfach nicht zu ändern. Einen Ausweichtermin oder eine Alternativ-Veranstaltung wird es aus organisatorischen Gründen und aufgrund der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten nicht geben. Wir planen in der nächsten Zeit einen Besuch bei unserem langjährigen Festwirt, der Firma Hidding Events in Nordwalde. Dieser hat auf seinem Firmengelände einen Biergarten „Zur Igel-Alm“ eröffnet und würde sich natürlich sehr über den Besuch der Bruderschaft freuen. Wir werden den Termin dann über Zeitung und Homepage bekannt geben.

Hat es schon einmal ein Jahr ohne Schützenfest in der Bruderschaft gegeben?

Vier: In letzter Zeit nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tradition zur Feier des jährlichen Schützenfestes 1949 wieder aufgenommen. Seitdem wurde auch jährlich ein König oder Königin ermittelt. Somit ist das Jahr 2020 das erste Jahr ohne Schützenfest.

Kommendes Wochenende hätte das große Schützenfest eigentlich stattgefunden. Was sind nun Ihre Planungen für diese Tage? Wird es ein wenig Schützenfest-Feeling geben?

Jana Daldrup: In der vergangenen Woche hatten hoffentlich alle Mitglieder ein wenig Schützenfest-Feeling in den Briefkästen – in Form unseres Flyers „Schützenfest 2020“. Wir hoffen, dass wir dadurch ein wenig Schützenfest zu den Mitgliedern bringen konnten. Die Schützenmesse am Schützenfestsonntag gehört zur Tradition und so werden am 26. Juli der Vorstand und das Königshaus stellvertretend an der Messe um 10 Uhr im Dom teilnehmen. Bestimmt wird es auch weitere kleiner Aktionen geben, diese finden jedoch alle in privater Verantwortung statt. Schützenfest 2020 feiern wir dieses Jahr auf eine andere Weise – als Zeichen unserer Verbundenheit haben wir alle Mitglieder aufgefordert, am Schützenfestwochenende die Fahnen zu hissen.

Wie ist die Stimmung bei den Mitgliedern?

Daldrup: In meinen Augen ist die Stimmung gut, wobei natürlich alle traurig sind, dass wir in diesem Jahr nicht unser Schützenfest feiern und die Tage mit der „großen Schützenfamilie“ verbringen können. Jedoch ist die Absage des Festes für niemanden mehr eine große Überraschung und die Entscheidung nachvollziehbar und bei den Mitgliedern akzeptiert worden.

Traditionell finden beim Schützenfest auch die Ehrungen verdienter Mitglieder statt. Erfolgt das bei Ihnen wie beim Bürgerschützenverein Aulendorf auch per Video?

Vier: Eines kurz vorweg: Die Ehrungen aus dem „Homeoffice“ durch den Aulendorfer Präsidenten Christian Ueding war eine tolle Sache. Ich habe ihn direkt nach Erhalt des Videos angerufen und ihm zu dieser gelungenen Aktion gratuliert. Wir setzen da auf unser Patronatsfest am 27. Dezember und hoffen auf die Möglichkeit einer Versammlung mit entsprechenden Ehrungen. Die Jubiläumskönigshäuser besuchen wir vom Vorstand gerade persönlich und bedanken uns für die langjährige Treue zur Bruderschaft.

Stehen Sie im engen Austausch mit den anderen Schützenvereinen?

Vier: Wir stehen als Billerbecker Schützenvereine untereinander in Kontakt. So treffen sich z.B. Anfang des Jahres immer die Vertreter aller Schützenvereine, um Termine und Veranstaltungen für die Folgejahre abzustimmen. Wenn Sie auf einen „engen Austausch“ während der Coronazeit hinaus wollen, so hat es diesen nicht gegeben. Es war ja bereits für alle Vereine früh klar, dass es in diesem Jahr keine Schützenfeste geben wird. Da musste jeder Verein eh für sich und zu den gültigen Kontaktregeln sein Fest absagen und die Mitglieder informieren. Als Mitglied im Bund der Deutschen Historischen Schützenbruderschaften sind wir mit anderen Schützenbruderschaften im Bezirk Coesfeld/Münster gut vernetzt und haben immer wieder neue Handlungshinweise durch unseren Dachverband erhalten.

Im Flachs- und Dörrhaus befindet sich eine Sandsteinstele, auf der die Namen der Königspaare aufgeführt sind. Was wird 2020 dort stehen?

Daldrup: Eine gute Frage, über die wir uns im Vorstand ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht haben. Ich denke, wir werden uns in der nächsten Zeit dazu austauschen und eine gute Lösung finden, ganz sicher wird es aber keine Gravur geben in Richtung „König Corona“!

Was wünschen Sie sich denn für das nächste Schützenfest?

Daldrup: Natürlich, dass wir 2021 Schützenfest feiern können und dürfen! Ich gehe stark davon aus, dass ein Schützenfest in 2021 wieder möglich sein wird, jedoch werden wir uns in den Vorbereitungen intensiver um manche Dinge kümmern müssen, die wir in den letzten Jahren noch nicht so auf der Agenda hatten. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir die tollen Traditionen und die familiäre Stimmung im Verein weiter beibehalten und 2021 wieder ein unvergessliches Fest feiern!