38-Jähriger fährt gegen Telefonmast

Billerbeck. An einem Telefonmast endete am vergangenen Freitagabend die Fahrt eines 38-jährigen Autofahrers aus Billerbeck. Dieser war laut Angaben der Polizei gegen 20.20 Uhr auf einem Feldweg in Bombeck unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen den Mast prallte. Ein Alkoholtest war positiv. Dem Billerbecker wurde eine Blutprobe entnommen. Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Der Mann blieb unverletzt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Von Allgemeine Zeitung