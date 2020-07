Entdeckungsreise an Auen und Quellen

Ein idyllischer, rund fünf Kilometer langer Wanderweg, bei dem man sich von der Quelle bis ungefähr zur Annettestraße auf eine wahre Entdeckungsreise durch den Natur- und Kulturraum Berkel machen kann. Seit einigen Jahren gibt es den Berkelspaziergang in seiner jetzigen Form. Ein gleichnamiger Verein, dessen Mitglied auch Brigitte Messing ist, hat sich dafür eingesetzt, die Berkel erlebbar, ihre Besonderheiten sichtbar zu machen. Stege und Podeste lenken die Blicke auf Sehenswürdigkeiten am Wegesrand, Bänke laden zum Verweilen ein, ein Wasserspielplatz, Wipptiere für Kinder, Kunst- und Klangobjekte wecken die Neugier. Durch Infostelen erfahren die Besucher Wissenswertes über das Flüsschen, seine Renaturierung im Jahr 2017, Heimatgeschichte und historische Besonderheiten, die entlang des Weges zu sehen sind – wie die Alte Badeanstalt, die Kolvenburg, die ehemalige Gerberei, das historische Mühlrad sowie der Jüdische Friedhof.

Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer und Jogger sind dort unterwegs. Auch Brigitte Messing ist fast jeden Tag auf dem Berkelspaziergang. Zum Joggen. „Das ist echte Naherholung“, sagt sie. Man bekomme den Kopf frei, könne die Natur einfach genießen. „Sobald ich dort bin, habe ich Auszeit“, sagt sie und lächelt. Ihr persönlicher Lieblingsplatz ist der Steg am Weiher. Still ist es dort. „Man denkt, man wäre weit weg“, so die Billerbeckerin. Die Bäume knarzen, der Wind bringt die Blätter zum Rauschen. Dabei ist man doch so nah an der Stadt.

Bevor es zum verwunschen aussehenden Weiher geht, wird das Tretbecken passiert. Gerade gönnen sich zwei Radfahrer, die ihre Drahtesel abgestellt haben, eine wohltuende Abkühlung für ihre Beine. Dann geht es an den beiden Pferde-Wipptieren und an der Streuobstwiese vorbei – mit Apfel-, Birnen- und Kirschbäumen. „Die tragen gut. In den letzten Jahren immer – das ist der Wahnsinn“, so Brigitte Messing. Am Obst, genauso wie an den Kräutern, dürfen sich Interessierte bedienen. Ein paar Schritte weiter befindet sich am Auenwald der versteinerte Baum. „Der Lehm ist schon zu Sandstein geworden. Bei einem Tornado ist er umgekippt“, erklärt Brigitte Messing. Am nahegelegenen Bienenhotel summt und brummt es. „Ja, hier wohnen welche“, sagt die Domstädterin. Und ob die Igel-Butze nebenan auch besetzt ist? „Man weiß es nicht“, sagt sie schmunzelnd.

Im Berkel-Quellgebiet ist derweil richtig was los. Viele Enten haben es sich in dem neugestalteten Bereich mit ihrem Nachwuchs gemütlich gemacht, schwimmen im Mini-Teich. Und schwupps – da taucht eine ab und nach ein paar Sekunden wieder auf. Von der neuen Aussichtsplattform erhascht man auf die Tiere den besten Blick – genauso wie auf die Quellen. Man muss aber ganz genau hinsehen. „Eine Quelle ist immer zu sehen“, sagt Brigitte Messing und tatsächlich sprudelt es an einer kleinen Stelle zwischen großen Sandsteinbrocken. Ganz allein steht die Badende am Steg der Alten Badeanstalt. Seit vielen Jahren wartet die Kunstfigur bereits auf einen Mann. Der soll laut Brigitte Messing noch kommen. Wo er genau aufgestellt wird, sei noch unklar. Aber Ideen gebe es. Neu am Berkelspaziergang sind die Gedichte, die die Mitglieder des Vereins selbst im Tonstudio eingelesen haben. An Holzstelen sind QR-Codes, die mit dem Smartphone eingescannt werden können. Dann sind die Gedichte zu hören. Der Berkelspaziergang besteht aus drei Themenbereichen: der Familien-Erlebnisrundweg, Geschichte und Orte am Fluss sowie Poesie und Gedichte rund ums Gewässer.

In der nächsten Folge der Serie stellen wir am Samstag (25. 7.) den Barfußpfad am Heimathaus Lette vor.