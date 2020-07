Disco-Atmosphäre im Hubraum

Die traditionelle Sommer-Zeltparty fällt aufgrund der Corona-Beschränkungen aus. „Selbst wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht. Das Risiko ist uns zu hoch“, so Emma Quante. Der Zeltverleiher, „Zelte Stockhorst“, habe den Landjugend-Vorstand angesprochen und angefragt, ob er nicht eine Hubraum-Disco veranstalten wolle, wie Eva Maria Lutum berichtet. Als Alternative. Der Vorstand hat zugesagt.

Ein DJ legt auf, sorgt auf der Bühne zudem für Lichteffekte. Der Musik kann über das Autoradio gelauscht werden. Die Zufahrt zur Wiese erfolgt über die Fahrradstraße, die Richtung Ewigkeit führt. Sie wird laut Landjugend während des Veranstaltungs-Zeitraums als Einbahnstraße ausgewiesen, damit es nicht zu unnötigem Begegnungsverkehr auf der schmalen Straße kommt. Mitglieder der Landjugend weisen die Fahrzeuge auf den richtigen Stellplatz, sortieren die großen Gefährte aus. „Die können ja nicht ganz vorne stehen“, so Eva Maria Lutum. Auch eine Toilettenanlage wird es geben, die die Besucher nutzen können. Unnötig die Fahrzeuge verlassen – das sollen sie allerdings nicht. Auf der Toilette herrscht Maskenpflicht. Auch für Getränke wird gesorgt. Am Eingang zum Gelände müssen die Besucher ihre Namen angeben, dabei können sie mit ihren Smartphones einen QR-Code abfotografieren, durch den sie direkt auf eine Internetseite mit der Getränkeauswahl geführt werden. Die Getränke werden nach der Bestellung zum Auto gebracht. Gespräche darüber, ob es auch Snacks geben wird, würden laut Landjugend-Vorstand noch geführt. Der appelliert an die Gäste, den Getränkeservice des Zeltverleihers zu nutzen, damit solche Verleiher in der Krise unterstützt werden, diese überstehen und die Landjugend in Zukunft natürlich auch wieder zu den traditionellen Zeltfesten einladen kann. Mit Trecker-Anhängern, Plan- oder Jagdwagen können die Besucher aus Versicherungstechnischen Gründen nicht anreisen. Laut Landjugend sind Auto-Anhänger aber erlaubt.

7 Die Hubraum-Disco steigt am Samstag (1. 8.) auf der Wiese an der Reithalle in Hamern. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets kosten 15 Euro pro Person – nicht pro Fahrzeug. Sie sind online über www.zelte-stockhorst.chayns.net/Termine erhältlich. Eva Maria Lutum: „Einige Karten sind schon weg, aber es stehen noch welche zur Verfügung.“