„Eine Stütze der Bürgerstiftung“

Bevor er ihr einen dicken Blumenstrauß als Zeichen des großen Danks für ihre ehrenamtliche Arbeit mit einem ebenso dicken Lob überreichte, erinnerte er daran, mit welch großer Zuverlässigkeit und zeitlicher Bereitschaft Ulla Ewelt geschäftsführende Aufgaben in der Bürgerstiftung in deren nunmehr zehnjährigen Geschichte wahrgenommen hat. „Unzählige Stunden hast Du dafür investiert und mit deiner charmanten Art sehr zu unserem kooperativen, harmonischen Miteinander beigetragen“, wandte sich Idelmann an das sichtlich gerührte Vorstandsmitglied. Ewelt sei „stets eine ganz wichtige Stütze des gemeinsamen Wirkens“ gewesen, heißt es im Pressetext weiter.

Auch Ulla Ewelt hob die „gute und konstruktive Zusammenarbeit“ hervor, für die sie sich bei ihrer letzten Sitzung des Vorstandes bei allen Mitgliedern bedankte. Wörtlich sagte sie rückblickend: „Für mich war es die beste Option, in meiner schönen Heimatstadt vielfältige Projekte im Vorstand unserer Bürgerstiftung zu fördern, sich zu engagieren und oft auch die Freude bzw. Dankbarkeit für die finanzielle Unterstützung zu sehen.“ Sie gab ihrem Wunsch Ausdruck, „dass die Arbeit unserer Bürgerstiftung auch in Zukunft erfolgreich sein wird und viele Unterstützer sowie auch Anerkennung finden wird.“

Für Ulla Ewelt rückt Martin Braun in den Vorstand der Bürgerstiftung nach. Er hatte sich zuvor in der Sitzung des Stiftungsrats vorgestellt, dessen Mitglieder ihm einstimmig das Vertrauen als neues Vorstandsmitglied ausgesprochen hatten.