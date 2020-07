Stille Helden auf Seiten verewigt

Die neuste Erzählung, die die Billerbeckerin veröffentlicht hat, ist eine Heldengeschichte. In der beschreibt sie einen dieser stillen Helden. Es geht um einen Schmied in einem Freilichtmuseum, der einem Jungen, der auf die schiefe Bahn geraten ist, dabei hilft, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Er verliebt sich in die Mutter des Jungen. „Glühendes Herz“ lautet der Titel. „Weil ein Herz geschmiedet wird, weil es um eine Herzensgeschichte zwischen zwei Menschen geht und um die Herzlichkeit, jemand anderem zu helfen“, sagt Birgit Hedemann. Die Grundgeschichte ihrer Erzählung hat sich so zu getragen. „Sie ist mir erzählt worden. Ich fand sie so schön“, berichtet die Autorin. Den Rest, das Drumherum, die Vergangenheit des Schmieds hat sie hinzu fantasiert. Erschienen ist die Geschichte im Rahmen der Anthologie „Glühende Herzen, Schockstarre und verlassene Limousinen“ des Schreiblust-Verlags. 41 Kurzgeschichten finden sich in diesem Sammelband. Alles Heldengeschichten. 189 Geschichten haben Autoren für den Sammelband im Rahmen eines Wettbewerbs eingereicht. „Glühende Herzen“ von Birgit Hedemann gehört zu den 41 Kurzgeschichten, die für eine Veröffentlichung ausgewählt wurden. Darüber freut sich die Billerbeckerin sehr. Und auch darüber, dass es ihr Titel auf das Cover des Sammelbandes geschafft hat. „Ich fühle mich sehr geehrt“, so die Autorin.

7 Die Anthologie rund um Heldengeschichten „Glühende Herzen, Schockstarre und verlassene Limousinen“ ist im Schreiblust-Verlag erschienen und für 10,90 Euro erhältlich. ISBN: 978-3-9820/22-4-7