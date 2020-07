Corona-Hygiene im Dampfbad

Billerbeck. Erste Wiederaufnahmeprobe auf der Freilichtbühne – Ralf Klatt steht schon wartend im zum Teil aufgebauten Bühnenbild, Kerstin Averesch springt nach kurzer Begrüßung auf die Bühne, schlüpft sofort in ihre Rolle der Mary und faucht ihren Dieter (Klatt) an. Keine Frage, alle scharren mit den Hufen, haben, so Averesch, „einfach total Bock“. Sechsmal konnten sie ihre die Lachmuskeln der Zuschauer aufs Äußerste strapazierende Wellness-Komödie „Aufguss“ auf der Studiobühne spielen, hatten sich gerade wunderbar warm gelaufen, da löste sich durch den Lockdown alles in heißem Dampf auf. Neun weitere Vorstellungen mussten zum Leidwesen von Darstellern und Publikum ausfallen. Umso schöner die Nachricht, dass es jetzt weiter geht.

Von Ursula Hoffmann