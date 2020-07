Ehrenamtliche Durstlöscher im Einsatz

Billerbeck. Einige Nachbarn im westlichen Bereich der Ludger-Hölker-Straße sind die ersten Billerbecker, die sich in diesem Sommer um die regelmäßige Versorgung der Bäume in den Pflanzbeeten vor ihren Grundstücken durch die Befüllung von Wassersäcken kümmern. Die ersten Anzeichen der vergangenen trockenen Sommer seien den Bäumen bereits anzusehen gewesen, wie die Stadt Billerbeck in einer Pressemitteilung schreibt. Auf Nachfrage der Nachbarn seien von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes die Bäume nun mit sogenannten Wassersäcken ausgestattet worden. Die Nachbarn befüllen diese je nach Witterung ein- bis zweimal die Woche. Das Fassungsvolumen beträgt rund 60 Liter. Durch kleine Löcher im unteren Bereich des Wassersackes wird das Wasser sehr langsam in den Boden abgegeben, so kann es auch bei Hitze tief in die Erde eindringen. Im Herbst entfernt der Bauhof die Säcke und lagert sie bis zum nächsten Sommer ein, so die Stadt Billerbeck. Bereits an einigen Bäumen im Stadtgebiet sind seit mehreren Jahren Wassersäcke zu finden. Diese befüllen die Mitarbeiter des Bauhofes regelmäßig. Es sei jedoch nicht zu schaffen, sich in der Art und Weise um alle Bäume, die vielleicht zusätzlich Wasser benötigen, zu kümmern. Die Stadtverwaltung freut sich daher über die freiwilligen Helfer in der Ludger-Hölker-Straße, die aktiv für die Bäume in ihrer näheren Umgebung sorgen, heißt es weiter.

Von Allgemeine Zeitung