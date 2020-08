Radkilometer für Klimaschutz sammeln

Billerbeck. Das Ziel ist klar gesteckt: „Es wäre schön, wenn wir es unter die ersten Fünfe schaffen“, so Marion Kessens, Touristikmanagerin der Stadt Billerbeck. „Im vergangenen Jahr waren wir an siebter Stelle.“ Die Rede ist vom Stadtradeln, das vom 1. bis zum 21. September im Kreis Coesfeld stattfindet. Billerbeck ist eine von den elf kreisangehörigen Kommunen, die sich an der deutschlandweiten Aktion beteiligt. Mitmachen können alle interessierten Bürger, um für mehr Klimaschutz in die Pedale zutreten und viele Radkilometer zu sammeln. Allein oder im Team. Mit der Familie, dem Verein, der Schulklasse oder dem Unternehmen. Auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub. So oft wie möglich soll der Drahtesel zum Einsatz kommen. Jede und jeder Interessierte kann ein eigenes „Stadtradel“-Team gründen oder einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen.

Von Stephanie Sieme