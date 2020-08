„Herzliches Willkommen“ wird gestaltet

Der Zugang zur Übergangs-Kita erfolgt über den Ahornweg im Dreitelkamp. Zwei Gruppenräume – in einem befindet sich eine Küchenzeile – gibt es sowie einen Schlafraum. Ein Sanitärtrakt wurde zwischen Schlafraum und Flur neu eingerichtet. Der Außenbereich wird in dieser Woche auch noch seitens der Stadt Billerbeck hergerichtet und soll bis kommenden Montag fertig sein, wie Anja Terbeck berichtet. Das Team ist motiviert und alle freuen sich schon darauf, dass die Kinder in der kommenden Woche in die Einrichtung kommen. „Und wir sind froh, dass wir ab dem 17. August wieder in den ganz normalen Regelbetrieb gehen können“, so Anja Terbeck. Denn der war bislang in allen Kitas coronabedingt noch eingeschränkt.