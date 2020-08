Museum aus Emotion und Erinnerung

Billerbeck. Es wird kein Museum im klassischen Sinne – mit einer Ausstellung historischer Artefakten. Nein – ganz im Gegenteil. „Wir machen aus der Stadt ein großes Museum – aus Emotionen und Erinnerungen“, sagt Dr. Ipek Wiesmann. Sie ist Initiatorin des Projektes „Offenes Heimatmuseum Billerbeck“, bei dem individuelle Erinnerungen, Lebenserfahrungen und Geschichten der in Billerbeck lebenden Menschen in den Fokus rücken. Die Bürger werden dazu aufgerufen, ihre Lieblingsorte und deren persönliche Bedeutung zu präsentieren. Orte, die den Menschen am Herzen liegen. Stadtkarten sollen daraus entstehen. Digitalisierung und Lebensbiografien werden miteinander verbunden.

Von Stephanie Sieme