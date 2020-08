Carillon wird offiziell in Betrieb genommen

Billerbeck. Offiziell in Betrieb genommen wird das im Südturm des Domes installierte Carillon am kommenden Samstagabend. Im Anschluss an die Abendmesse im Dom wird gegen 19 Uhr ein Film präsentiert, der den Einbau des Turmglockenspiels dokumentiert. Thomas Perick vom Förderverein DomMusik wird Grußworte sprechen. Kantor Lukas Maschke wird ein kleines Konzert spielen und einige Melodien mit dem Carillon, das aus 23 Glocken besteht, zum Besten geben. Der Förderverein hat sich um die Finanzierung des Turmglockenspiels gekümmert und übergibt es der Pfarrgemeinde. Foto: Lukas Maschke