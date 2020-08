Top-Service in familiärer Atmosphäre

Gescher. Eigentlich gäbe es in diesem Jahr beim Kfz Service Schmeing & Bauer viel zu feiern. Denn am 19. November 2010 öffnete die Werkstatt an der Schuckertstraße 1a in Gescher ihre Pforten. Somit steht bald das zehnjährige Betriebsjubiläum an. „Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie können wir leider vermutlich in diesem Jahr unser Jubiläum nicht mit unseren Kunden feiern. Wir hoffen, dies in absehbarer Zeit nachholen zu können - vermutlich feiern wir dann 2021 einen Tag der offenen Tür“, sagt Mitarbeiterin Andrea Schmeing. In der Unternehmensgeschichte gab es immer zwei tragende Säulen: Zufriedene, langjährige Kunden und engagierte, zuverlässige Mitarbeiter. Auch in Corona-Zeiten konnte sich die Führungsriege von Schmeing & Bauer immer auf das Team verlassen. „Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter und Kunden“, betont Günter Schmeing.

Die Erfolgsgeschichte des Kfz-Services Schmeing & Bauer begann damit, dass in 2010 nur Günter Schmeing und Alexander Bauer im Kfz-Unternehmen tätig waren. Andrea Schmeing erledigte die Buchhaltung und Warenwirtschaft zunächst am Wochenende.

Schnell stellte sich allerdings heraus, dass der Bedarf für eine Büro-Angestellte vorhanden war. Da es keinen Tag ohne Kundentermine gab, konnten Günter Schmeing und Alexander Bauer nicht die Werkstatt und das Büro im Alleingang bewältigen. Ihr Herz schlug und schlägt immer für Autos. Auch deshalb arbeiten die beiden bis heute noch zu 100 Prozent mit an den Kraftfahrzeugen.

Im Jahre 2011 wurde die erste Angestellte im Büro eingestellt. Heute kümmern sich insgesamt drei Bürokräfte um den Verwaltungsaufwand. Auch das Werkstatt-Team wuchs: Im Jahre 2013 stieg ein Kfz-Mechatroniker ins Team ein und seit 2019 unterstützt dort ein weiterer Angestellter.

Neben den zwei Gesellschaftern arbeiten mit Erich Hermeler (Unfall-Instandsetzung), Bernd Hölker (Instandhaltung und Fahrzeugelektronik) sowie den drei Büromitarbeiterinnen Andrea Schmeing, Patricia Ruz Dominguez (beide Buchhaltung, Abwicklung der Versicherungsschäden) und Anne Rennar (Warenwirtschaft und Ersatzteilbestellung) somit inzwischen fünf weitere Angestellte beim Kfz-Service Schmeing & Bauer.

„Unsere Firma hat sich immer als Ziel gesetzt, in familiärer Atmosphäre mit den Kollegen und vor allem auch Kunden umzugehen. Deshalb ist eine weitere Vergrößerung nicht vorgesehen“, verrät Alexander Bauer die näheren Zukunftspläne.