9703 Bürger können Kreuzchen machen

Sandra Niemann geht davon aus, dass die Zahl der Briefwähler wieder einmal steigen werde. Schon bei den vergangenen Wahlen, habe es immer mehr Briefwähler gegeben. Zudem könnten aufgrund der Corona-Pandemie Bürger die Briefwahl vorziehen als ins Wahllokal zu gehen, „obwohl das kein Problem ist. Es wird alles nach den Hygiene- und Abstandsregeln vorbereitet“, sagt sie.

Wer die Briefwahlunterlagen nicht persönlich, sondern kontaktlos beantragen möchte, hat die Möglichkeit dazu. Dazu muss der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckte Wahlscheinantrag vollständig ausgefüllt an das Wahlamt (Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck) geschickt werden. Zudem können die Briefwahlunterlagen auch ohne den abgedruckten Vordruck schriftlich oder elektronisch (per E-Mail an h.heuermann@billerbeck.de) unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Hausnummer Postleitzahl und Ort beantragt werden. Auch online gibt es eine Möglichkeit. Dazu muss der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung eingescannt oder der folgenden Link genutzt werden: https://register.billerbeck.de. Bei allen kontaktlosen Möglichkeiten zur Beantragung der Briefwahlunterlagen versendet das Wahlamt die Unterlagen direkt an die von den Bürgern angegebene Adresse.

Wer die Briefwahlunterlagen persönlich beantragen und direkt im Rathaus wählen möchte, kann das Briefwahlbüro (1. Obergeschoss, (Zimmer 18) aufsuchen. Auch bei der persönlichen Beantragung muss der auf der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckte Wahlscheinantrag vollständig ausgefüllt abgegeben werden. Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag – und der unterschriebene Wahlschein müssen bis spätestens am Wahltag bis 16 Uhr im Wahlamt eingehen. Der Wahlbrief kann auch direkt abgegeben werden. Die Stimmzettel unterscheiden sich durch die Farbe des Papiers: Landratswahl (weiß), Kreistagswahl (hellgrün), Bürgermeisterwahl (blau) und Stadtratswahl (gelb). Das Gebiet der Stadt Billerbeck ist in 13 Wahlbezirke eingeteilt. Beim Wahlbezirk 08 (DRK-Kindergarten Oberlau) gibt es eine Besonderheit. Er ist, wie schon bei der Europawahl, ein repräsentativer Wahlbezirk, wie die Stadt mitteilt. In diesem Wahlbezirk wird bei der Wahl für den Kreistag mit nach Geburtsjahresgruppen und Geschlecht gekennzeichneten Stimmzetteln gewählt. Dies dient der repräsentativen Wahlstatistik, das Wahlgeheimnis wird jederzeit gewahrt. Neben den 13 Wahlbezirken ist das Gebiet der Stadt noch in zwei Kreiswahlgebiete eingeteilt.

Wer Fragen zur KWahl hat, kann sich an Heike Heuermann (Tel. 02543/7343, E-Mail: h.heuermann@billerbeck.de) oder an Sandra Niemann (Tel. 02543/7340, niemann@billerbeck.de) wenden.