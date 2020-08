Das Archidiakonat hat eine 800-jährige Geschichte. Und die ist überall auf dem Anwesen zu spüren. Draußen wie drinnen. Mit viel Liebe zum Detail hat die Familie den Archidiakonatshof in den vergangenen Jahren renoviert. Zuletzt die alte Scheune, in der Moderne und Historie miteinander verbunden sind. „Bei den Arbeiten haben wir einen Steinblock gefunden“, erzählt Reinhard Overkamp. Er vermutet, dass es sich vielleicht um einen Pfeiler eines alten Stadttores handeln könne.

Die Familie ist sich der Verantwortung für das historische Haus bewusst – auch wenn viel Arbeit dahinterstecke. „Das Haus bestimmt schon unser Leben“, so der Eigentümer. Es in die nächste Generation zu bringen und nutzbar zu machen, sei eine große Herausforderung. Tochter und Mutter feilschen um jedes Teil, ob es stehen bleiben darf oder nicht. Natürlich müsse die nächste Generation auch Raum für eigene Ideen haben und je mehr Neues hier hineinkomme, umso mehr Altes muss weichen. „Trotzdem versuchen wir, so viel wie möglich zu erhalten“, betont Laura Overkamp. So steht zum Beispiel ihr Ikea-Geschirr neben altem Meissner-Porzellan. Das älteste Stück, das sich im Familienbesitz befindet, ist ein goldener Siegelring mit den Initialen „GK“ und dem Wappen des Archidiakonats Giesbert von Ketteler (1512 - 1532). Bei Ausschachtungsarbeiten im Jahr 1943 wurde er entdeckt.

Das Sandstein-Gebäude zieht die Blicke der Passanten unweigerlich auf sich. „Hier kannst du mal sehen, wo deine Kirchensteuer bleibt“ habe ein Passant mal zum anderen gesagt. Die Familie nimmt es mit Humor. „Schön wär’s“, sagt Sebastian Overkamp. Sein Vorfahre, genauer gesagt Dr. jur. Lukas Becker hatte Ende des 18. Jahrhunderts den damaligen Archidiakonat unterstützt. Er hat ein Interesse an dem Haus gehabt, das von der Kirche nicht mehr genutzt wurde. Er hatte den Archidiakonatshof schon seit einigen Jahren gepachtet und schlug 1799 eine Umwandlung in Erbpacht vor, die ihm bewilligt wurde. Der Erbpachtvertrag ist noch im Original in Familienbesitz. Sein Enkel Dr. med. Felix Becker zahlte später die Ablösesumme von 329 Talern, 21 Silbergroschen und drei Pfennigen an den Fürsten von Salm-Horstmar, der nach der Säkularisation zunächst Eigentümer war.

Seit dieser Zeit befindet sich der Archidiakonatshof in Familienbesitz. Der Großvater von Karin Overkamp, Lehrer Heinrich Pötter, hat in erster Ehe, die kinderlos blieb, in die Familie Becker eingeheiratet. Sein Sohn Dieter aus zweiter Ehe blieb auch kinderlos. Somit befindet sich das Anwesen heute im Besitz der Familie Overkamp.