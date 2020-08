Förderanträge sollen gestellt werden

Bereits im vergangenen Jahr hat die Politik die Stadtverwaltung beauftragt, Fördermittel für eine Beckenerweiterung des Kinderbereiches zu generieren. Eine Detailplanung ist erarbeitet worden, die dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss Anfang September vorgestellt wird. Erweitert werden sollen zudem die Sozialräume für Mitarbeiter und Saisonkräfte. „Sie sind nicht zeitgemäß“, so Hubertus Messing (Stadt Billerbeck). Es gibt weder angemessene Sanitäranlagen wie Toiletten, noch nach Geschlechtern getrennte Duschen. Gute Arbeitsbedingungen seien aber für eine Mitarbeitergewinnung, die im öffentliche Bäderwesen ein zunehmendes Problem darstelle, nötig. „Wir planen keinen riesigen Anbau“, so Messing.

Im Rahmen der Corona-Pandemie ist zudem festgestellt worden, dass ein elektronisches Kassensystem eingeführt werden solle. „Wir haben ein Hygienekonzept erstellt. Wir müssen erfassen, welche Personen sich über welchen Zeitraum im Bad befinden“, sagt Messing. Technische Unterstützung sei bei den Zugangskontrollen erforderlich. Abhilfe soll mit einem Kassenautomaten und Drehkreuzen geschaffen werden, damit der Kassenbereich nicht permanent personell besetzt werden müsse. „An heißen Tagen können wir aber nicht auf eine Besetzung der Kasse verzichten“, verdeutlichte Messing.

Ob die Stadt eine Förderzusage erhält, verglich Messing mit einer Lotterie. „Wir können die Anträge so gut es geht vorbereiten“, so Leiter des städtischen Fachbereiches Zentrale Dienste und Ordnung. Aber er gehe auch davon aus, dass der Fördertopf hoffnungsvoll überzeichnet sein werde. Die Kosten für die Erweiterung der Wasserfläche im Kinderbereich werden aktuell mit 238 000 Euro beziffert, für die Erweiterung der Sozialräume auf 107 000 Euro sowie für ein elektronisches Kassensystem mit Zugangskontrolle auf 53 000 Euro. Die Summe könne sich laut Messing an der einen oder anderen Stelle noch ändern. Die detaillierte Kostenschätzung erfolge derzeit und soll im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vorgestellt werden.

„Es wäre super, wenn wir Fördergelder bekommen könnten“, so Maggie Rawe (Grüne). Nur mit eigenen finanziellen Mitteln könne die Stadt die Maßnahmen nicht stemmen. Auch die Planungen für die Sozialräume seien nötig. Ordentliche Arbeitsbedingungen seien wichtig, betonte Patrick Dieker (SPD). Ein elektronisches Kassensystem sei zeitgemäß. Marco Lennertz (CDU) erkundigte sich, ob der geplante Trimm-Dich-Pfad nicht auch bei diesen Förderanträgen berücksichtigt werden könnte. Der sei laut Bürgermeisterin Marion Dirks zwar prädestiniert für dieses Förderprogramm, aber es gebe keine fertige Planung und keine fertige Kostenschätzung. „Das schaffen wir nicht so schnell“, sagte sie. „Wir gehen davon aus, dass weitere Förderprogramme kommen. Das ist angekündigt.“ Michael Fliß (SPD) betonte, dass das Lehrschwimmbecken angegangen werden müsse, damit es bei der nächsten Förderperiode berücksichtigt werde. „Dass Kinder schwimmen lernen müssen, steht außer Frage“, so der Sozialdemokrat. Ein umfangreiches Konzept müsse entwickelt werden, so Marion Dirks. Schwimmen lernen sei auch im Freibad möglich. Dort finden Kurse statt. Über ein Förderprogramm sei geplant gewesen, in diesem Jahr Kurse für Kinder anzubieten, die in ihren Familien keine Möglichkeit zum Schwimmen erhalten. Coronabedingt sei dies auf das kommende Jahr verschoben worden.