Liste der Schäden ist lang

Die Liste der Schäden am Mahnmal ist lang. „Es wird Zeit, dem Einhalt zu gebieten, damit es nicht noch zu weiteren Schäden kommt“, so Jürgen Erfmann (Stadt Billerbeck), der Detailaufnahmen des Mahnmals zeigte. „Seit Jahren versuchen wir, Fördermittel zu bekommen.“ Die Algen und Flechten, die großflächig auf der Kuppel und vielen anderen Stellen vorhanden sind, „greifen die Steinoberfläche an. Bei Niederschlag halten sie das Wasser und tränken die Steine eine lange Zeit“, erklärt Erfmann. Auch die Ludgerus-Figur habe gelitten. Falsches Material sei teilweise für Steinersatz bei Reparaturen verwendet worden. Im Jahr 2000 ist das Mahnmal laut Stadtverwaltung letztmalig saniert worden.

Die Kosten für eine Sanierung werden auf rund 131 000 Euro geschätzt. Förderanträge sollen gestellt werden. „Es gibt zwei Möglichkeiten, die in Frage kommen“, so Axel Kuhlmann (Stadt Billerbeck). Ein Antrag könne bei der klassischen Denkmalförderung gestellt werden. Dabei könnten bis zu 30 Prozent der Kosten durch Fördermittel finanziert werden. Der städtischen Eigenanteil liege dann bei 91 360 Euro. „Die Denkmalfördermittel sind in der Regel überzeichnet. Es ist reine Spekulation, ob wir überhaupt zum Zuge kommen“, sagte Kuhlmann. Eine zweite Möglichkeit sei, Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm zu akquirieren. Dabei könnten bis zu 65 Prozent der Kosten durch Fördermittel getragen werden. Der städtische Eigenanteil betrage dann 45 815 Euro. Kuhlmann: „Wir haben mit der Förderstelle im Vorfeld gesprochen.“ Grundsätzlich werde die Sanierung über die Dorferneuerung als förderfähig angesehen, aber es könne sein, dass es nicht den höchsten Fördersatz geben werde. Deswegen will die Stadtverwaltung zweigleisig fahren. Sprich: Bei beiden Förderprogrammen Anträge stellen. Komme es zu dem Fall, dass beide Anträge genehmigt werden, müsse einer der Anträge zurückgezogen werden, „weil sie nicht kumulativ sind“, erklärte Kuhlmann.

„Die Summe ist kein Pappenstiel. Aber es erscheint mir nicht zu hoch im Vergleich dazu, was wir erhalten wollen“, so Bernadette Branse (SPD) und sprach auch von einer Finanzierung durch städtische Mittel im Notfall. „Es ist erschreckend, wie es im Detail aussieht“, sagte Karl-Heinz Brockamp (CDU). Es sei dringend notwendig, dass etwas getan werde, so Thomas Walbaum (SPD) und erkundigte sich nach dem zeitlichen Ablauf. Falls es zu einer Bewilligung von Fördermitteln komme, dann werde das voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres sein und die Maßnahmen würden dann direkt ausgeschrieben, so Kuhlmann. Die Arbeiten, die ungefähr zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen, könnten dann 2021 erfolgen. Dr. Anne-Monika Spallek (Grüne) regte an, einen Schutz auf die Steine aufzutragen, damit sich nicht schnell wieder Algen und Flechten ausbreiten. „Es wäre fatal, wenn wir da in zwei Jahren noch mal dran müssen“, so auch Walbaum.