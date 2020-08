In Schrott-Container stecken geblieben

Billerbeck (fs). Da folgte die Strafe auf dem Fuße. Weil er offensichtlich Elektroschrott aus einem Container an der Massonneaustraße entwenden wollte, ist ein Mann am Sonntagabend in der Luke stecken geblieben. „Wir haben den Container dann gekippt und konnten ihn so befreien“, sagt Matthias Heuermann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, die gegen 18.30 Uhr alarmiert worden war und mit mehreren Fahrzeugen ausrückte. Weiteres Diebesgut aus dem Container befand sich laut Polizei in einem Pkw mit zwei weiteren Personen auf einem angrenzenden Firmen-Parkplatz. Gegen die drei wird nun ermittelt.

Von Florian Schütte