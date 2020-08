„Bei uns gibt es auch viele Tempel mit Glocken“

Kishor Vyas erhielt im Oktober vergangenen Jahres ein interessantes Job-Angebot aus dem Münsterland. Mit seiner Familie lebte er bis dahin in Pune (auch als Poona bekannt), der neuntgrößten Stadt Indiens, wo er für das „Serum Institute of India“ arbeitete. Dort wird auch an dem Impfstoff gegen Covid-19 gearbeitet und er ist zuversichtlich, dass das Serum in kurzer Zeit zur Verfügung stehen werde, denn „dort befindet es sich in der dritten Prüfphase.“ In seiner Position als Pharmazeut bei dem indischen Unternehmen hatte er schon Bekanntschaft mit der Ziel Gmbh aus der münsterländischen Domstadt gemacht, die sich auf Reinraumtechnik für die Pharmaindustrie spezialisiert hat. Heißt: Auch in Indien wird mit Produkten aus der Domstadt gearbeitet.

Deutschland und überhaupt Europa waren dem 35-Jährigen nicht fremd, weil er für seinen Arbeitgeber schon viel durch die Welt gereist ist und „ich einen deutschen Chef hatte“, sagt Kishor Vyas. Großartige Überzeugungsarbeit, was den Familienumzug anbelangte, musste er bei seiner Frau Premlata und seiner elfjährigen Tochter Vaidehi nicht leisten. Sie zeigten sich schnell begeistert. Europa kennen sie aus den indischen Filmen, die „überwiegend in der Schweiz gedreht werden“, erklärt er amüsiert. „Sie lieben die Landschaften und die schönen Orte.“ Überhaupt mögen alle drei Deutschland, weil hier „alles so gut organisiert und strukturiert ist, es für alles gute Gesetze und Regeln gibt.“ Viel Starthilfe bekam die Familie von seinen Kollegen und auch von der Firma. Kishor Vyas begeisterte es unter anderem, wie unkompliziert und unterstützend die Anmeldung im Rathaus verlief. Vaidehi durfte im Frühjahr bereits eine Woche die Schule kennenlernen, bevor sie geschlossen wurde. Deshalb freut sie sich jetzt umso mehr, dass sie jetzt wieder durchstarten kann. Was die Familie allerdings schon ein bisschen vermisst, das sind ihre traditionellen Feste. Sie lieben die traditionellen aufwendig gefertigten Kostüme, die man dazu trägt und vor allem die Mehndis. Das sind kunst- und schmuckvolle Ornamente, die mit Henna auf die Haut gezeichnet werden – sozusagen temporäre Tattoos.

Und was das Essen anbelangt? Ist die Familie Kishor noch dabei, sich entsprechend einzufinden. Das umfangreiche Brotsortiment beispielsweise, das es in Deutschland gibt, können sie gar nicht dementsprechend genießen. Denn: Sie sind Vegetarier, ernähren sich zudem noch vegan und verzichten dementsprechend auch auf Eier. Sie essen kein Fleisch, weil sei kein Tier verletzen möchten. Ihrem Glauben nach – übrigens stellt der Hinduismus nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Religionsgruppe – könnte es sich dabei um die Wiedergeburt eines verstorbenen Menschen handeln.