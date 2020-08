Salomon ist neuer JU-Vorsitzender

Billerbeck. Timo Schulze Brock (2.v.r.) hat nach sechs Jahren das Amt des Vorsitzenden der Jungen Union (JU) in Billerbeck an Frederik Salomon (3.v.r.) übergeben. Bei der Hauptversammlung wählten die JU-Mitglieder Salomon einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Schulze Brock, der die JU 2014 reaktiviert hatte, stand nicht mehr zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung der Jungen Union. „Mir hat die Arbeit in der Jungen Union immer viel Spaß gemacht“, so der ehemalige Vorsitzende. „Mit der ‘Wertedebatte’ haben wir gezeigt, wie wichtig ein sachlicher Austausch und eine Beteiligung der jungen Generation ist.“ Der stellvertretende Kreisvorsitzende, Kilian Baumann, bedankte sich bei ihm für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Timo hat sich gerade durch sein Engagement beim Ausbildungsatlas im Kreisvorstand hervorgetan. Ich wünsche seinem Nachfolger und dem neuen Team gutes Gelingen und viel Erfolg“, so Baumann. „Die Junge Union Billerbeck stellt mit vier JU-Kandidaten ein starkes Team für die Kommunalwahl“, so Salomon. „Wir werden auch in Zukunft die Interessen der Jugendlichen in Billerbeck vertreten.“ Zum stellvertretenden JU-Vorsitzender wurde Yannick Hidding gewählt. Er übernimmt den Posten von Michael Wentges. Das Amt der Schriftführerin hat Ann Katrin Meinert inne. Als Beisitzer wurden Lisa Meinert und Michael Wentges gewählt, so die Junge Union. Foto: Junge Union

Von Allgemeine Zeitung