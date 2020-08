Ja, am „Helker Berg“ wird schwer geschuftet. Die Bauarbeiten für die langersehnte neue Tartanbahn sind gestartet. Die alte war 20 Jahre alt. Unzählige lange und breite Risse klafften im Belag. Die Tragschicht aus Bitum verfügte nicht mehr über eine ausreichende Tragfähigkeit. Auch auf dem großen Rasenplatz bestand Handlungsbedarf. Durch jährliche Pflegemaßnahmen hatte sich die Höhe des Platzes um zehn Zentimeter aufgebaut. Zusätzlich gab es Probleme mit einem Pilzbefall. „Wir haben einen Bodengutachter mit im Boot“, berichtet Holger Dettmann vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen. Der werde prüfen, ob der Pilz bis in die Drainageschicht vorgedrungen ist. Sei das nicht der Fall, könne der Platz wieder neu aufgebaut und eingesät werden, ansonsten müsse eine Behandlung erfolgen. Erde und Rasen werden derweil auf eine nahegelegene Wiese gebracht, die viele Jahre brachgelegen hat und nun renaturiert werden soll.

Zudem wird eine Flutlichtanlage installiert. Aus der Bevölkerung ist vermehrt der Wunsch geäußert worden, Läufern, Joggern und Walkern auch in der dunklen Jahreszeit ein Laufangebot bis um circa 22 Uhr zu ermöglichen. „Mit der Dämmerung geht die LED-Beleuchtung an. Der Nebeneffekt ist, dass der Platz mit beleuchtet wird“, erklärt Harald Schwick, Geschäftsführer des Unternehmens Lodenkemper, das mit den Arbeiten beauftragt wurde. Über eine zentrale Steuerung erfolge die Programmierung der Flutlichtanlage. „Das Licht kann sowohl für Läufer, als auch für die Fußballer individuell eingestellt werden“, so Schwick

Darüber hinaus entsteht neben dem Rasenplatz ein Minisoccer-Spielfeld mit einer Größe von 20 mal 13 Metern. Dafür müsse die Rasentribüne etwas gekürzt werden, berichtet Dettmann. Außerdem wird ein Schotterweg angelegt.

Die Kosten belaufen sich für die gesamten Maßnahmen auf fast 600 000 Euro. 65 Prozent davon, also 390 000 Euro, werden durch Fördermittel des Landes finanziert. Der Rest aus den Mitteln der Sportpauschale. Geplant ist, dass bis Ende November alles fertig ist. „Vorbehaltlich der Witterung. Wir sind spät in der Jahreszeit“, betont Schwick. Kunststoffarbeiten, die bei der Tartanbahn erforderlich sind, seien bei extremer Witterung nicht durchführbar. „Aber wir sind guter Dinge, dass wir das hinbekommen.“