Für den Bereich der Konzentrationszone „Kentrup“ liegt ein Antrag zur Errichtung von drei Anlagen vor – mit einer Gesamthöhe von jeweils 190 Metern und einem jeweiligen Rotordurchmesser von 103 Meter. Schon 2017 ist über Windräder in diesem Bereich diskutiert worden. „Damals waren zwei Anlagen beantragt“, so Stadtplanerin Michaela Besecke. Mit einer Gesamthöhe von jeweils 200 Metern. „Die Planungen wurden umgestrickt“, sagte sie. Nun seien es drei Anlagen, die dichter zusammenstehen. Die geplanten Anlagen liegen in der Konzentrationszone „Kentrup“, die die Stadt Billerbeck vor ein paar Jahren in einem Flächennutzungsplan, der die Windkraftnutzung im Stadtgebiet regelt, ausgewiesen hat. Dem Vorhaben stehe laut Michaela Besecke nichts entgegen.

Zu einzelnen Wohnhäuser beträgt der Abstand zu den Anlagen über 500 Meter, zu Holthausen sollen es mehr als 1000 Meter sein und damit ausreichend, wie die Stadtplanerin auf Nachfrage von Helmut Knüwer (FDP) berichtete. Denn der wollte wissen, ob der von der Stadt aufgestellte Flächennutzungsplan sich mit dem aktuell gültigen Landesentwicklungsplan decke, der neue Abstände vorsehe. Knüwer machte deutlich, dass er gegen den Antrag auf Errichtung der Anlagen stimme. Er denke dabei an einen Kompromiss, den man seinerzeit mit den Anwohnern versucht habe zu finden. „Der Kompromiss lag darin, dass im Bereich Steinfurter Aa Anlagen gebaut werden können und in Kentrup nicht. Ich suche nach einem Grund, die Anlagen einzustampfen“, machte er deutlich. Die Anwohner seien von Anlagen umzingelt. Er forderte zudem, dass die Lärmimmission von der Stadt geprüft werden solle. Dafür sei laut Besecke der Kreis als Überwachungsbehörde zuständig. „Wir machen Planung nicht um zu bauen, sondern um zu steuern. Sonst wären die Anlagen überall möglich“, sagte Michaela Besecke, die die Sorgen aber auch gut nachvollziehen konnte. Dafür sei der Flächennutzungsplan erstellt worden. Aber ohne den Bereich „Kentrup“ würde die Stadt nicht genügend Flächen für Windenergie zur Verfügung stellen wie es von Gesetzeswegen gefordert werde. Dann wäre der Flächennutzungsplan hinfällig und überall auf städtischem Gebiet könnten Windräder entstehen. Selbst wenn das gemeindliche Einvernehmen versagt werde, könnte es vom Kreis einfach ersetzt werden. Diese Meinung vertrat auch die CDU, auch wenn sie ebenfalls Verständnis für die Anlieger habe, so Matthias Ahlers (CDU).

Die Grünen sprachen sich, obwohl sie grundsätzlich für die Stromproduktion aus Wind sind, wie Knüwer gegen die Errichtung der Anlagen aus. Sie waren schon damals gegen die Ausweisung Kentrups als Konzentrationszone. „Es ist weit weg von der Stadt Billerbeck, die davon nicht beeinflusst wird, aber die Menschen, die dort wohnen, haben schon viele Windräder vor der Tür und jetzt sollen weitere dazu kommen“, erklärte Maria Schlieker (Grüne). Die Akzeptanz bei den Bürgern sei zudem höher, wenn ein Bürgerwindpark daraus werde und sie auch finanziell davon profitieren würden. „Wenn jemand sagt, er will Windenergie, aber nicht da und nicht da und auch nicht da. Dann weiß ich nicht, wie man das machen soll“, so Winfried Heymanns (SPD). Platz müsse dafür geschaffen werden.