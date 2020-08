Der Bau des neuen Feuerwehrhauses am Friethöfer Kamp hat konkrete Formen angenommen. „Die Hälfte des Rohbaus ist geschafft“, wusste Jürgen Erfmann von der Stadt Billerbeck. Bis jetzt konnten die Kameraden der Feuerwehr den Baufortschritt nur durch den hohen Zaun beobachten. Am Samstag waren sie eingeladen, die Baustelle hautnah zu besichtigen.

Ordnungsgemäß, ganz nach gesetzlichen Bestimmungen der Pandemie, kamen Ehrenabteilung, Jugendfeuerwehr sowie die weiteren Kameraden nacheinander und aufgeteilt in Gruppen und erhielten eine exklusive Führung über die Baustelle. So konnten sie sich vom Fortschritt überzeugen. „Der zeitliche Rahmen passt“, freute sich Heuermann und fügte hoffnungsvoll hinzu: „Nächstes Jahr um diese Zeit ist das dann wohl schon fertig.“

Das bestätigte auch Jürgen Erfmann und ergänzte: „Wir liegen dazu erfreulicherweise auch noch voll im Kostenplan.“ Dacharbeiten sind bereits vergeben, die Haustechnik ausgeschrieben. Hinzu kommen noch 500 Quadratmeter extensive Dachbegrünung. Außerdem ist noch eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher geplant.

Die Finanzierung dafür ist bereits im Stadthaushalt für 2021 eingestellt. Die Außenanlagen werden zwar auch vergeben, jedoch wird hier die Stadt selbst die Bauleitung übernehmen. Wenn der Zeitplan bleibt und Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, soll der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr im Juli 2021 fertiggestellt sein, so Erfmann.

Dann verlassen die Kameraden das inzwischen 60 Jahre alte Gebäude und ziehen in moderne Räume mit sieben Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge, mit einem großem Lager für Verbrauchsmaterialien, einer eigenen Waschhalle und sogar einer Übungsfläche. „Hier können wir dann zum Beispiel auch mal eine altes Auto stehen lassen, an dem Verkehrsunfälle geübt werden, ohne dass es im Weg steht“, freut sich Wolfgang Langner, Chef der Billerbecker Feuerwehr. Nicht zu vergessen die moderne Gebäudetechnik mit Alarmierungsanlage und Brandmeldesystem, bei dem sofort nach dem Alarm automatisch alle notwendigen Techniken von Türöffner, Beleuchtung oder Heizung aktiviert werden, so dass sich die eintreffenden Feuerwehrkameraden voll auf den Einsatz konzentrieren können. „Die Kameraden haben viel Zeit in die Planung investiert“, erinnert sich Bürgermeisterin Marion Dirks. „Jetzt ist es wichtig, ihnen den Fortschritt zu zeigen.“ Diesem ersten Baustellenrundgang sollen noch weitere folgen. „Die Kameraden sollen mitgenommen werden,“ bekräftigt Feuerwehrchef Langner.