Handabdrücke als Zeitzeugnis versenkt

Die Bauarbeiten für das neue Gebäude, das gleich nebenan auf der Wiese im hinteren Bereich des Don-Bosco-Schulgebäudes errichtet wird, haben bereits begonnen. Gestern fand die symbolische Grundsteinlegung statt, an der Vertreter der Stadt, der Politik und der am Bau beteiligten Unternehmen teilgenommen haben. Dabei ist ein kleines, längliches Rohr mit tagesaktuellen Zeitungen, Kleingeld, einer Projektbeschreibung, einem Pin mit Billerbecker Stadtwappen und einem Kunstwerk, das die Handabdrücke von Kindern und Erziehern ziert, sowie einem Ahornblatt, gefüllt und in dem Loch direkt am künftigen Eingangsbereich der Kita versenkt worden. „Darauf kommt später noch eine Platte mit dem Datum vom heutigen Tage, damit man sich immer daran erinnern kann“, so Architekt Markus Lampe.

Zum 1. August 2021 soll die Drei-Gruppen-Einrichtung fertig sein. 1,9 Millionen Euro kostet der Bau. Bauherr ist die Stadt Billerbeck, die das Gebäude künftig an die DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH als Träger der neuen Kita vermieten wird. „Gestritten haben wir uns über den Standort“, ließ Bürgermeisterin Marion Dirks die Diskussion in den politischen Gremien Revue passieren. Denn im Gespräch war vor ein paar Monaten auch ein Standort an der Schulstraße. „Jetzt ist es so, wie es ist und wir sind froh, dass es losgeht“, so Marion Dirks.

Der Start der Übergangs-Kita nebenan mit 22 Kindern unter drei Jahren sei reibungslos gewesen, wie Leiterin Anja Terbeck berichtete. „Die Eingewöhnung ist richtig gut gelaufen. Das Team hat sich super eingespielt“, sagte sie.