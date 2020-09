Eine Corona-Infektion nachgewiesen

Billerbeck (sdi). Seit Anfang Juni gab es in Billerbeck keine nachgewiesenen Corona-Infektionen mehr. Nun ist bei einer Person in der Domstadt das Virus nachgewiesen worden, wie das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld am Dienstag mitteilte. Drei neue Ansteckungen sind am Dienstag kreisweit hinzugekommen – neben Billerbeck, noch in Dülmen und Senden jeweils eine Person. Unter den Dreien befinden sich laut Gesundheitsamt zwei Reiserückkehrer. Die Zahl der aktuell Erkrankten im Kreis liegt nun bei elf Personen.

